Ale teď do současné reality. Stejné datum - 11. listopadu - je spojeno s krmí v podobě pečené svatomartinské husy a ochutnáváním čerstvého svatomartinského vína. Tyto gastronomické radosti byly letos sice řádně „oškubány“, ale alespoň z otevřeného okénka restaurace či vinotéky občas vykoukla šance zakousnout stehýnko a napít se nového vína.

To tradiční příjezd sv. Martina na bílém koni letos města odpískala. Je otázka jak se neplánovaná „karanténa“ sněhonosiče promítne do lyžařské sezóny. Napadne vůbec sníh, když Martin ani nevyjel?

Podle pověsti kůň Fridricha Falckého při útěku ztratil podkovu, která je jako upomínka vsazena do dlažby na Karlově náměstí. I když by měla symbolizovat útěk, zbabělost a zradu na českém národu, převládla v Náchodě její kladná symbolika zdůrazňující, že nalezená podkova značí štěstí. Kdo na ni stoupne, nebo se jí dotkne, tomu se údajně splní přání. Zimní král sice sníh nezajistí i kdyby si to přáli všichni lyžaři z regionu, ale tiché přání, aby v roce 2021 mohl Martin na bílém koni opět vyjet bez obav na náměstí plná lidí by se splnit mohlo.