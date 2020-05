Nejprve do říčního koryta museli vstoupit hasiči z Nového Města a Dobrušky, kteří v Pekelském údolí transportovali na nosítkách přes řeku zraněnou osobu. Jak ukázali snímky zasahujících hasičů, voda jim stěží sahala do půl lýtek, což je sice pro potřeby brodění vstřícná varianta, ale pro jarní průtok alarmující skutečnost.

V dalším případě využil nízkého stavu vody mezinárodně hledaný cizinec, po němž pátral Interpol. Před blížícím se zatčením na státní hranici s Polskem, kterou Metuje u Náchoda tvoří, se snažil zachránit přebroděním řeky. Jeho naivní pokus nevyšel a zmáčeného uprchlíka zákon dostihl na druhém břehu.

A do třetice k vodě v řece. Tento týden nedaleko Malých lázní v Náchodě Bělovsi rozbalili své nádobíčko i stavbaři, kteří začnou budovat nový most přes Metuji. Nejprve ale musí kompletně odstranit letitý stávající most, na kterém se už značně podepsal zub času. Ani jim asi nízká hladina nebude vadit - nejlépe když vydrží do listopadu, kdy by měl být most hotový.

Zatímco ve výše uvedených případech by byl mohutnější tok na obtíž jak brodícím se záchranářům tak utíkajícímu zlosynu, pro přírodu by byla vyšší hladina vody příznivou zprávou. V očekávání avizovaného extrémního sucha, jehož nástup předvídala na sníh skoupá zima a dlouhá jarní perioda dní bez deště, se už za pár týdnů může stát , že plynulý tok v celé šíři koryta nebude běžně dostupným obrázkem. Před stovkami let (jak praví legenda) mniši hledající pramen nalezli i roj lesních včel a z výkřiku „Med tu je“ později vznikl název této řeky. Lze jen doufat, že nedojde k pochmurnému scénáři, aby stejně nadšeně nezněl na břehu vyhasínajícího koryta nadšený výkřik „Voda tu je“. To už by byla asi poslední kapka.

Jiří Řezník