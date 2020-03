Stačí si vzpomenout na registr vozidel, elektronickou zdravotní knížku IZIP, sKartu, opencard nebo elektronickou dálniční známku. Snad jen EET prošlo bez zádrhelů. Pohříchu ani tato dobrá zkušenost a jmenování vládního zmocněnce pro digitalizaci neznamenalo žádný průlom.

Teoreticky to má vláda zvládnuté perfektně, dokonce se přijímají i pokrokové zákony, ale v praxi policie obviňuje náměstky a šéfy odborů IT, případně ministři ruší předražené projekty. Jeden takový včera zatrhl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Šlo o portál Czechiana s předpokládanou hodnotou 450 milionů korun. Byl prý megalomanský a dubloval se s již existující evropskou evidencí.

Stát zjevně neumí určit, jaké prioritní projekty chce v rámci programu Digitální Česko uskutečnit, kolik by měly stát a kdo je schopen je za rozumnou cenu vytvořit. Mám za to, že velké zakázky nemají být záležitostí jednotlivých resortů, ale vysoce kvalifikovaného týmu na centrální úrovni. Ten by měl mít k dispozici všechny potřebné informace a v ruce posvěcující razítko.