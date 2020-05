Korona virová pandemie dopadla v březnu i na veřejnou dopravu. Královéhradecký kraj zareagoval rychle a správně zredukoval veřejnou dopravu ve dvou fázích. Zavedly se i další správná opatření, kdy se v rámci snahy ochránit co nejvíce nejen cestující, ale především zaměstnance dopravců přestalo vybírat a kontrolovat jízdné.

Cestující začali jezdit za turistikou ve velkém a především přišel nápor cyklistů využívajících veřejnou dopravu. A protože mimo pracovní dny je veřejná doprava do atraktivních míst v kraji stále ještě zredukována na polovinu, byly vlaky plné cestujících. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

V čem ale může běžný cestující vidět rezervy je návrat dopravy do původního stavu. První náznak nedostatku pozornosti bylo znovuzavedení vybírání jízdného. Cestující v železniční dopravě jízdné již platit začali, zatím co v autobusové dopravě jezdili stále zdarma. Je to zřejmě dané i tím, že tržby z jízdného v železniční dopravě jsou příjmem dopravce, zatím co příjmy v autobusové dopravě jsou příjmem kraje. Právě proto se mělo vedení kraje snažit co nejdříve situaci řešit, protože přicházel o příjmy.