Otázkou však je, zda se toho hradečtí Votroci dočkají. A to s ohledem na současnou světovou situaci, kdy se v hrobě musí hanbou otáčet i skotský vynálezce černobílé televize John Logie Baird. I toho totiž možná v budoucnu semele „demokratické“ soukolí Black Lives Matter. Ze současného pohledu je totiž jeho vynález rasistický.

Ale zpět do Hradce. Votroci, jak se dlouhá léta hradeckým čutálistům přezdívá, by se totiž také v brzké době mohli ocitnout v hledáčku psudokorektních spolků hrajících si ha hyperkorektivitu. A to hned ze dvou důvodů – už jen samotný název přeci odkazuje na nevolníky.

A co teprve jejich „černobílé“ vidění světa podpořené nejen dresy, ale i vyloženě rasistickým buletinem Černobílý gól? V době, kdy může menstruovat každý, máme x pohlaví, dámské vložky už nejsou jen pro dámy a všemožní světoví vládní činitelé jdou na ruku aktivistům, kterým vadí i Matkou přírodou rozdělení rolí na maminku a tatínka, se totiž může stát, že naše psudodemokracie zadupe hradecké Votroky do země a po stavbě stadionu se dalších 40 let budou ustavovat různé komise aby Votrokům našly co nejkorektnější název.

Hleďme však do budoucnosti s brýlemi růžovými (ty snad nikomu vadit nebudou) a věřme, že když jsme přežili koronavirus, tak přežijeme i demokracii. A přežijí ji i Votroci.