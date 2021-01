Když nepočítáme estetickou stránku věci (čerstvě zasněžená krajina má jistě svoje kouzlo) a přínos sněhu jako zdroj vody pro krajinu, tak momentálně sněhová nadílka přináší hlavně komplikace. Někteří řidiči si po poslední suché zimě odvykli na klouzající nebezpečí na silnicích, což potvrzuje dramatický nárůst dopravních nehod.

Jenom za středu královéhradečtí policisté vyjížděli ke 45 dopravním nehodám, což se velice blíží hodnotě dvou nehod během jedné hodiny. Podle policejní mluvčí se jedná o více než dvojnásobek běžných výjezdů. A to je jen špička ledovce, protože policisté rozhodně nejsou volání ke každé nehodě.

Málokteré doporučení je tak často omílané, jako přizpůsobení jízdy (ale i chůze) povětrnostním podmínkám a stavu vozovky či chodníku. I když to každý ví a slyšel to bambilion krát, tak se řidiči zapadlých nebo v lepším případě jen lehce otlučených aut rozhlížejí překvapeně, co že se to stalo. Každopádně většinou je problém mezi volantem a plynem. A vyjíždět s vozidlem bez odpovídajícího zimního vybavení je už vůbec neodpustitelný hazard. V každém případě by se měli po následujících pár týdnů šoféři obrnit trpělivostí, zapomenout na agresivitu a spěch a naopak nezapomínat na ohleduplnost a předvídavost.