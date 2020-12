Její verze byla přeložena do 300 jazyků a tak není divu, že ve vánoční době ji zpívají téměř dvě miliardy lidí. Je tak zlidovělá, že ji mnozí považují za svou, domácí, a ani nevědí, odkud vlastně pochází.

Co trvalo vánoční koledě desítky a desítky let, to zvládl covid, jenž vystrčil svá chapadla kdesi v Číně, za několik měsíců. A právě nepatrný koronavir se zasloužil o to, že přívlastek TICHÁ v názvu písně bude o letošním vánočním čase blíž pravdě, než by si kdo přál. Ode dneška PES vrčí na čtyřku, což mimo jiné značí palec dolů pro pohostinskou činnost. Halasné firemní večírky a bujaré setkávání přátel při posezení v hospodách letos vystřídají zhasnutá okna restaurací a za nimi TICHO. Pohodu u štědrovečerního kapra bude kalit plíživá a mnohdy nevyřčená obava z toho, jaký bude příští rok. Text písně „Tichá noc, svatá noc“ je ale naplněn i poselstvím plným naděje a víry v lepší časy. Poslechněme si ji a věřme, že přijdou.