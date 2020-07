Neuplynulo ani dalších 24 hodin od zprávy o vlčích štěňatech a psovití predátoři se opět „zviditelnili“ – tentokrát ale v souvislostech, kvůli kterým jim nemohou přijít na jméno chovatelé ovcí a skotu.

V Božanově jejich zuby ukončily život posledních tří kusů v ministádečku místního chovatele, kterému zardousili už v březnu dvě jehňata. Sluncem a větrem ošlehaný muž přiznal, že ztrátu stáda obrečel a po půlstoletí, kdy se chovu ovcí věnoval, ztratil motivaci v této činnosti pokračovat.

Za poslední půlrok zaznamenali chovatelé pouze na Broumovsku ztrátu 26 telat a dvojnásobku ovcí. Celkově je za první polovinu letošního roku evidováno více útoků než za celý loňský rok.

Aktuální výše škod je dle informací z kraje k dnešnímu dni v částce přesahující 1,4 miliónu korun. Vzhledem k tomu, že útoky vlků na hospodářská zvířata jsou nejčastěji v jarních a podzimních měsících, tak lze očekávat, že počet stržených zvířat bude letos rekordní.

Po útoku vlků končí chovatel, který se chovem zabýval desítky let. Co se stane, až jej budou následovat další chovatelé a pastevci? Kdo se bude o naši krajinu starat, kdo jí bude udržovat? Program péče o vlka zatím žádné hmatatelné výsledky nepřinesl. Bylo by škoda, kdyby kvůli nenalezené společné řeči mezi chovateli a ochránci vlka zarůstaly pastviny bodláčím.