Zatímco na začátku týdne majitel novoměstského sídla Joseph Michael Barton Dobenin (v mládí poměrně úspěšný kanadský hokejista) nabídl premiérovi Babišovi využít předkupní právo státu na koupi zámku, tak ve středu byla na „Náchodském zámečku vršku kulatého“ zahájena revitalizace zanedbaného zámeckého kopce, na kterou si osobně připila i první dáma republiky Ivana Zemanová spolu s hlavní českou pokladní Alenou Schillerovou.

Co představitele nejmladšího šlechtického rodu u nás k prodeji rodiného sídla vede ví on sám - v komentáři se omezil jen na osobní důvody. Těmi se ve vyšší společnosti může kamuflovat třeba i nárůst pasiv.

V rozsahu tří dnů se tak náhodou sešly dva okamžiky, podle nichž by se dalo soudit, že co se takovýchto významných kulturních památek týče, tak možnosti a ochotu dotovat veřejné kulturní bohatství mnoho soukromých vlastníků nemá, kdežto ve státní kase se peníze najdou - i když to třeba trvá několik let. Jestliže má stát předkupní právo na odkoupení novoměstského panství, tak lepší řešení není. Památkáři, kteří státu odkoupení zámku doporučují, by měli pádnými argumenty docílit, aby se tak stalo dokud ještě v pokladně je z čeho brát.

Jiří Řezník