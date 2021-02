„Auta stojí, vlaky jedou…“ Tento sebevědomý slogan, který používaly před více než deseti lety České dráhy v jedné reklamní kampani, dnes už bohužel neplatí. Potvrdilo to pondělní nadstandardní sněžení, které odhalilo slabiny zdánlivě dokonalé modernizace na železnici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Matej Slávik

„Za mých mladých let na dráze v zimě drželi pro případ náhlého napadnutí sněhu domácí pohotovost tzv. sněhuláci. Pamatuji si to z toho důvodu, že kolikrát přijeli pro mého tátu, aby nastoupil do práce. Jenže to na železnici existovala pouze jedna organizace ČSD a ne jako dnes, kdy jednomu patří koleje a dalšímu zase lokomotivy…,“ vidí problém jeden z železničářů v rozporcování železniční dopravy.