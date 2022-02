Architekt: Podobný uzavřený soubor nemá ve středoevropském prostoru obdobu

Před rokem a půl město ohlásilo smělou kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Díky pilnému staviteli Dientzenhoferovi je broumovská krajina protkána souborem kostelů, který podle odborníků nemá ve středoevropském (a možná i evropském) prostoru obdobu, což by mohlo kandidátovi na vytyčené cestě přinést důležité plusové body. Ty se nezískávají nikdy snadno - na rozdíl od těch mínusových. A to je třeba mít na paměti při "zvelebovaní", protože vybudovat parkoviště přímo pod okny kláštera nebo nechat postavit v jeho bezprostřední blízkosti market by asi v očích posuzovatelů zrovna nesvědčilo o kulturnosti města.