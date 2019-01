Praha/Náchod ¨/VÍKENDOVÁ POROTA/ - Poslanec Boris Šťastný (ODS), který je spoluautorem tzv. protikuřáckého zákona, hodlá Sněmovně navrhnout, aby od roku 2014 byly u nás všechny restarurace nekuřácké. Co vy na to? Zvedli byste pro tuto zákonnou úpravu ruku - pokud ano či ne, tak proč?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

David Novotný (31 let), Náchod, PR manažer

„Určitě bych zvedl ruku pro zákaz kouření v restauracích. Mělo se to udělat již dávno. Mě, jako nekuřák, to velmi obtěžuje, když přijdu do restaurace a je zcela zakouřená. Stalo se mi to několikrát a odešel jsem. Lidi si ničí zdraví, také vám smrdí oblečení. Rozhodně jsem pro. A jestli si někdo chce zakouřit, tak ať si jde ven. Nikomu nebráním, aby kouřil, to je každého věc, ale neměl by omezovat ostatní.“



Petr Kuna (37 let), Police nad Metují, lesník Správy CHKO Broumovsko

„Opravdu nemár rád zakouřené restaurace. Jsem pro přísnější dodržování oddělených prostor pro kuřáky a nekuřáky. Absolutní zákaz je nereálný.“



Marie Jirmanová (44 let), Teplice nad Metují, ředitelka MHFF

„Klidně zvednu ruku pro nekuřácké restaurace. I když jsem kuřák, tak nesnáším zakouřené prostory, zakouřené oblečení. No a také mě to nutí méně kouřit :-)