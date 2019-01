Velké Poříčí - Starostu Josefa Krále čeká 10. září Setkání rodáků a přátel Velkého Poříčí.

Velké Poříčí. | Foto: Jiří Mach

„Jestli se těším, to teď zrovna nevím, ale hlavně se připravuji na sobotní Setkání rodáků a přátel Velkého Poříčí. Spolu s celým kolektivem pracovníků úřadu městyse finišujeme na přípravách akce. Nechceme nic nechat náhodě. Myslím, že v sobotu po desáté hodině, kdy bude setkání zahájeno a kdy nám nad hlavami bude svítit sluníčko se konečně začnu těšit na všechny akce, které jsme pro tento den připravili. A není jich málo.



Program bude probíhat na několika místech. Nemůžu vyjmenovat všechny akce, věřím, že si každý vybere podle svého gusta. Podrobné programy pro každého máme připraveny.



Já osobně si nenechám ujít kapely na náměstí, podívám se na letecké modeláře a jsem zvědav na architekty, kteří nám budou prezentovat studie nové podoby našeho náměstí. Toto proběhne ve víceúčelovém sálu nově zrekonstruovaného Obecního domu, kde budou mít účastníci setkání možnost podívat se na výstavu historických fotografií.



Odpoledne se těším na vystoupení známého imitátora Václava Faltuse a hned poté budu spěchat na fotbalové hřiště, kde budu fandit našim borcům, kteří se v místním derby utkají s Hronovem.



Večer určitě zavítám k hasičské zbrojnici, kde bude taneční zábava a ve 21.00 hodin ohňostroj. Zde konečně snad budu mít trochu klidu.

Srdečně tímto zvu všechny rodáky, obyvatele – i bývalé z Velkého Poříčí, ale i všechny ty, co mají rádi dobrou zábavu. Přijďte alespoň na chvíli do našeho městyse, určitě nebudete litovat, program je připraven pro všechny generace.“ (jim)