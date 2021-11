Událost starou více než 76 let si v sobotu připomněli v kostele sv. Markéty. | Foto: Deník/Jiří Řezník

Smutné dozvuky druhé světové války smířlivě zarezonovaly před několika dny v Šonově na Broumovsku. Ve zdejším kostele sv. Markéty sloužil převor a novicmistr břevnovského kláštera P. Benedikt Kolaja mši za usmíření tragické událostí, k níž došlo jedné poválečné srpnové noci, kdy se do tmavého ticha od Javořích hor nesly zlověstné výstřely. To vojáci vítězné strany, kteří přijeli do pohraničí "nastolovat pořádek" notně posilněni alkoholem ukončili dva lidské životy. Za svůj německý původ zaplatili nejvyšší daň dva kněží - benediktini Alban Prause a Ansgar Schmitt. Smutnou událost připomíná třímetrový dřevěný kříž, který na místo vraždy před deseti lety na svých zádech přinesl „ateista rebel bez příčiny“ Stanislav G. Pitaš.