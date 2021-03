Být v něčem první může být po právu hodno pýchy. Ale může tomu být i naopak. Mít primát v počtu nakažených covidem-19 na přepočet x tisícovek obyvatel určitě není nic k chlubení a Náchodsko se bohužel v top pětce nejčervenějších okresů pohybuje už delší dobu. Tento týden si náš okres připsal další varovné prvenství. I když toto je možná i úsměvné – v počtu padělaní peněz nechalo Náchodsko za sebou i Prahu.

Ilustrační snímek. Peníze | Foto: Deník / Roman Dušek

Téměř třetina z 1002 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek, které byly v loňském roce v České republice zadrženy, vznikla na Náchodsku. Více než 300 kusů dvoutisícových bankovek v úhrnu 620 tisíc korun nabouchala dvojice mladých mužů pomocí dostupné domácí počítačové techniky. Dvoutisícovky schovali do dřevníku a s několik tisícovkami to šli zkusit do terénu. Právě placení falešnými penězi za telefon či tabákové výrobky se ale „tiskařům“ stalo osudným.