Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Nyní otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu čtenářů. Do redakce chodí desítky dopisů. Proto mějte strpení, i váš příběh se dočká zveřejnění.

Ven ze začarovaného kruhu

Vážená redakce, tak jako mnoho jiných čtenářů vašeho deníku si nemyslelo, že se na vás jednou obrátí, tak i já dnes patřím mezi ně. Přemýšlím o tom už celý rok. Kdybych nenapsala, tak mám pocit, že ve mně snad něco exploduje, protože se cítím jako v začarovaném kruhu.

Proč? Jsem vdaná, ale nešťastná. Naše manželství není soužití, nýbrž soužení. Máme nedostavěný domek, bydlíme u manželových rodičů v přístavku. Máme syna, který je momentálně v pubertě, manžel s námi přímo nebydlí, ale je v rozestavěném hned vedle, takže chodí na jídlo a využívá všech výhod. Chce novou rodinu, hlavně další děti, které já jsem už mít nemohla. O svého syna ale zájem neprojevuje, i když je hodný, dobře se učí, hezký kluk.

Neštěstí není nikdy dost, loni a letos jsem přišla o oba rodiče, kterým jsem dosloužila, takže se nemám kam vrátit. Loni jsem dokonce ztratila práci (z organizačních důvodů) a práce zatím není. Na příští rok manžel plánuje rozvod. Jenže ani jeden z nás toho druhého nemůže vyplatit, a tak si nedovedu představit blízkou budoucnost, řekla bych situace neřešitelná. Domek není dvougenerační, k rozdělení není. Život musí jít dál. Je přesto všechno přece krásný.

Svoji bolavou duši chodím léčit do přírody, miluji květiny, zvířata, hlavně kočičky, výlety, cestování, fotografování, rekreační sporty, čtu ráda psychologické knihy, věnuji se synovi. Přemýšlím i o duchovních věcech.

Vím, že s podobnými osudy je lidí mnoho, někteří mají ještě horší problémy. Navazovat vážný vztah zatím nemůžu, když nemám vyřešený nynější. Určitě mě ale potěší jakýkoliv dopis a nebo jen pár řádků od někoho, kdo zažívá podobné problémy. Ráda odepíšu všem.

Čtenářka Vlasta

Těším se na setkání

Vážená redakce, chtěla bych se vaším prostřednictvím seznámit s inteligentním a milým mužem mezi 50 až 60 lety, možná i s někým mladším, neboť se na svůj věk (58 let) vůbec necítím. Je to asi celoživotním pobytem mezi mládeží (učím na střední škole), a možná i tím, že mám teprve dvacetiletou dceru. Jsme jako kamarádky.

Mám souměrnou postavu, 165 centimetrů, mám krátké blond vlasy. Miluji hudbu (i vážnou), tanec (klidně i disko), jezdím na výlety na kole i autem, pracuji a rekreuji se na zahradě.

Ráda bych našla spřízněnou duši a trochu i oporu v životě. Ve dvou je lépe. Jsem nekuřačka a nekuřáka též hledám. Uvítám řidiče, kutila, pokud možno alespoň se SŠ vzděláním. Bydlím s dcerou ve vlastnoručně postaveném rodinném domku, práce je tu dost.

Těším se na příjemné setkání! A život ve dvou.

Mirka z Pardubic

Najdu ženu pro kamaráda?

Milé Řádky důvěry, chtěla bych s vaší pomocí najít ženu pro našeho dobrého kamaráda. Nemohu se již dívat na to, jak se trápí a jak je mu samotnému smutno.

Život byl k němu velice tvrdý, přesto, že je to velký kutil a dokáže si vše opravit sám, něco mu chybí.

Je štíhlý, 170 cm vysoký, pracovitý, kamarádský, věrný, rád chodí do přírody, rybaří a na jaře oslaví čtyřicáté narozeniny. Najde se žena, která by s ním chtěla bydlet na vesnici v rodinném domku, která by ho milovala a hlavně mu vrátila chuť do života?

Děkuji. Helena, Svitavsko

Nepotřebujete hospodyni?

Vážená redakce, na můj již zveřejněný příběh jsem obdržela 50 dopisů. Něco z toho jsem vybrala, nic ale nedopadlo. Akorát byl každý zvědavý, jak vypadám. Nejsem vybíravá, ale nic konkrétního jsem v těch dopisech nenašla. Jak jsem na tom? Kvůli dluhům z DPS jsem zůstala bydlet na ulici. Chvíli jsem bydlela v autě (trabantu), pak na ubytovně, teď mi končí bydlení v dalším DPS, i když jsem platila pravidelně, ale paní vedoucí měla strach, že když budu mít srážky z důchodu, tak nebudu platit nájem. Nevím, co budu dělat. Není někdo samotný, kdo by potřeboval hospodyni? Vůbec nevím, kde budu, tak nechám jen číslo telefonu v redakci.

Maria od Chrudimi

Dceři schází přítel nebo kamarád

Vážená redakce, obracím se na vás se žádostí o zveřejnění příběhu mé dcery. Je jí 37 let, myslím si, že je i pohledná, tmavovlasá a normální postavy. Denně dojíždí do Hradce Králové do práce, ale když přijede domů, tak je sama. Schází jí přítel nebo kamarád, který by s ní promluvil, pohladil ji či se s ní projel na kole.

Dcera je finančně zajištěná, bydlí v rodinném domku v menší vesnici nedaleko Hradce Králové. Víkendy tráví na horách, kde máme menší objekt. Byl bych velice vděčný, kdyby se ozval kluk, který je také sám a chybí mu spřízněná duše.

Blíží se Vánoce a Silvestr, tak by bylo dobré, kdyby nebyla sama. Drobné postižení či zdravotní vada není překážkou, u ní se též něco objevuje, co však není vadou na kráse, bližší podrobnosti až v případě kontaktu.

Čtenář od Hradce Králové

Rodina a vzájemné porozumění?

Vážená redakce, četla jsem vaše příběhy v Deníku. Jmenuji se Katka, je mi 40 let a žiji v okrese Ústí nad Orlicí. Pracuji jako prodavačka, ráda cestuji, baví mě plavání, běh, cizí jazyky. Hledám někoho na vážný vztah, pro rodinu a vzájemné porozumění. Mám blond vlasy, modré oči, měřím 172 cm. Těším se na odpověď.

Čtenářka Katka