Připomeňme si, že cesta k novým pavilonům byla dlouhá a klikatá. První etapa modernizace ONN za 1,4 miliardy korun začala v polovině roku 2018 a dokončená byla vloni v červenci. Rozsáhlá rekonstrukce byla ale poprvé avizována už na jaře 2012 – tehdy za odhadovanou cenu 875 milionů korun. První tendr ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil a kraj ho nakonec v květnu následujícího roku ho zrušil. Podobný případ byl u druhého tendru, který kraj vypsal v červenci 2015. Třetí tendr zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2017 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017 v pořadí čtvrtý tendr. Ten byl konečně úspěšný.

I když ještě nově postavené pavilony jsou využívány zatím jen z malé části, krajští zastupitelé již rozhodli o podpoře další modernizaci náchodské nemocnice. Dokonce již schválili financování projektové dokumentace II. etapy modernizace. Podle kraje by se s rekonstrukcí mohlo začít už příští rok a dostavba by měla být hotova do roku 2024. Výše uvedené trable s první etapou ale nabádají k mírnění optimismu. Ale zase na druhou stranu je tu šance, že se kraj dostatečně poučil a nebude opakovat stejné chyby.