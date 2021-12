Tak co nám zase zruší? O kolik se zdraží jízdné? S nadějí i obavami očekávají tradiční změny jízdního řádu zejména ti, kdo pravidelně využívají hromadnou dopravu. Letošní aktualizace, která začne platit od 12. prosince, potěšila cestující využívajících vlakové spojení z Broumovska či Náchodska dále do vnitrozemí. Ti se zavedením nových spojů do krajského města mohou dostat bez přestupování dál než do Starkoče.