Náchodsko - Zeptali jsme se Václava Klamty, předsedy občanského sdružení Akademické týdny.

Václav Klamta | Foto: Archiv Václava Klamty

Letošní Akademické týdny konané na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují jsou již minulostí. Jaké byly?

Několikadenní kulturně vzdělávací setkání pořádané každý rok na přelomu července a srpna na Pavlátově louce je otevřené všem lidem. Letošní ročník hodnotím jako úspěšný. Návštěvníky jednoznačně nejvíce zaujala přednáška Jiřího Grygara.



Velký zájem zaznamenala také divadelní představení, a to jak dětská, tak i dospělácká. Na každé z představení zavítalo přes 250 lidí. Akademické týdny nejvíce navštěvují dvě skupiny – rodiny s dětmi a důchodci. Rodiny s dětmi, jež se často ubytovávají, rády využívají hlídání dětí, dále tu mají výborné podmínky pro trávení volného času, například pro houbaření.



A důchodci? Ti na Akademických týdnech oceňují především pohodu. Rádi bychom přilákali více studentů… Přemýšlíme, co zařadit do programu, aby to bylo právě pro mladší kategorie zajímavé a lákavé.