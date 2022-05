2:0 pro prchající. I tak by se dal sportovní terminologií označit výsledek neplánovaných silničních honiček s mezinárodním přesahem, ke kterým v poslední době dochází na Broumovsku.

Pomyslnými vítězi jsou ti, kteří nerespektují uniformu a hořkost neúspěchu naopak musí spolknout ti, kteří zákon hájí a unikající desperáty pronásledují. Zatímco v polovině ledna se polským policistům nepodařilo dohonit českého řidiče v Audi A4, za kterým se hnali od Valbřichu přes hranice až k Adršpachu, kde jim zmizel, tak nyní se role obrátila.

Noční honička: Polský motorkář ujížděl se zákonem v patách přes celý okres

Více než 35 kilometrů napříč okresem měla plynový pedál u podlahy hlídka celní správy nahánějící motorkáře, který přijel z Polska a odmítl celníkům zastavit. Nepomohla ani spolupráce s policisty, kteří do akce zapojili několik hlídek. Polský motorkář se sice může opájet pocitem nesmyslného vítězství, a honit si triko před kumpány "jak jim to nandal", ale právě kvůli podobným případům honění ega se na jednostopou rodinu dívá nemalá část účastníku silničního provozu s despektem.

Ať už je důvod, proč dotyčný nechce zastavit hlídce jakýkoliv, tak určitě by nebyl tak strašný, jaké následky by vysoká rychlost prchajícího motocyklu či automobilu mohla přinést - ať už samotným aktérům, nebo nedej bože těm, kteří by se ocitli ve špatný čas na špatném místě.