Jiří Štěpán | Foto: Deník / Michal Fanta

Krajský náměstek pro školství Arnošt Štěpánek a bývalý hejtman Jiří Štěpán upadli v nemilost u vedení náchodské radnice. Podle starosty Jana Birke se provinili tím, že mají své obličeje na pomůckách pro prvňáčky. Pirát Štěpánek se objevil na stavebnici pro montování písmen a někdejší hejtman dětem kladl na srdce obezřetnost v provozu z učebnice dopravních značek. Se zvoláním „Politika do školy nepatří!“ se vedení města rozhodlo stavebnici kraji vrátit, ale o učebnici náchodské školáky ochudit nechtělo a tak se rozhodlo pro radikální řez – a to doslova: Stránka s tváří bývalého hejtmana byla z knížky vyříznuta. Ano, politika do prvních tříd rozhodně nepatří. Je ale otázkou k debatě, jestli je nezbytné reagovat takto dramaticky. Na bouři ve sklenici vody doplatí děti, které přijdou o hezkou stavebnici.