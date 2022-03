Zabíjačka je jedna z nejtradičnějších událostí, kterou si snad lze představit.Pro rodinu to je svátek, na který se ti starší těší a mladší bývají otrávení. Ale i oni za pár let dozrají k poznání, že to je zážitek sledovat řezníka při práci.

Bohužel domácích zabíjaček prudce ubývá. Klesají stavy prasat a hlavně je nedostatek řezníků, kteří by o toto tradiční řemeslo měli zájem. Doufat v nějaký zvrat je asi naivní. Lze si jen přát, aby jedno z nejstarších a historicky nejvíce ceněných řemesel nevymřelo po meči a my se nedočkali doby, kdy by jitrnici nebo jelito produkovaly 3D tiskárny.