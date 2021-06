Nepříjemné dohry měla před týdnem Noc kostelů v Broumově, kde byly v krátkém časovém rozmezí poškozeny dva svatostánky. Nejprve ohlušující rána vylekala před půlnoci obyvatele centra města. Explozí rozmetaná žlutá popelnice a její obsah rozbily několik skleněných tabulek nedalekého kostela sv. Petra Pavla, kde o necelé tři hodiny dříve v rámci kulturního programu Noci kostelů koncertovalo Trio Brauensis.

O pár set metrů dále v kostele Vzkříšení Husova sboru si také připomněli Noc kostelů koncertem při svíčkách. Během víkendu pak farářka Jana Wienerová zjistila, že někdo prorazil zeď do kolumbária. Díru ve zdi – bůhvíkdo a bůhvíproč ji způsobil, nadto na místě, kde má být pietní klid – policie těžko vyšetří, protože ani sousedé v blízké chatce neměli o ničem ponětí.

Je to jen shoda okolností? Výsledek zkratu v některém zakrnělém mozku? Těžko říci… Dávat tyto vandalské skutky do souvislosti by bylo asi odvážné, přesto jsou obě události znepokojivé. Minimálně tím, že naprosto neopodstatněné útoky mohou u mnohých otřást pocitem, že když je člověk rozumný, sám pokojný a obezřetný, nemůže se nic stát.