/ANKETA DENÍKU/ Karel Gott mezi vámi:

Karel Gott | Foto: Deník/Jan Sedlák

Jiří Ulrich, Jičín:

S Karlem Gottem jsem se poprvé potkal na jičínském koncertě v roce 2002. Šel jsem tam zcela soukromě, ale nedalo mi to a s Mistrem jsem se domluvil, abych mohl v průběhu koncertu fotit. Dodnes to řadím mezi nejdominantnější akce v mé fotografické kariéře. Po koncertě se v šatně bez problémů nechal vyfotit s mými syny. Před dvěma lety jsem se s ním potkal znovu. Měl jsem s sebou tu starou fotografii a on mi ji i s věnováním velice ochotně podepsal.