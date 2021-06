Jan Birke vložil do schránky starostenské pero. Udělal tím symbolickou tečku za covidem. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Když si to okolnosti vyžádají a z věží kostelů či radnici se sundávají makovice, přináší to s sebou napětí hodné očekávání pokladu. Mnohé totiž obsahují schránky se vzkazy našich předků a archiváři se mohou tetelit. Když přijde čas, že makovice je po opravě připravena k vyzvednutí zpět k nebi, nastává okamžik vkládání svědectví současnosti. Stalo se tak i při pondělním ukládání dokumentů do měděných tubusů, které putovaly v makovici na věž staré radnice. Skončilo tam i pero s nápisem „Starostenské pro J.B,“ které „obětoval“ náchodský starosta Jan Birke. Ten ho dostal darem od velitele chrudimských výsadkářů jako pozornost za pomoc, kterou město Náchod v počátku epidemie poskytlo vojákům, když jim dodalo roušky.