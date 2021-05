Představte si situaci: Blížíte se v automobilu ke kruhové křižovatce, hlídáte si jestli zleva nepřijíždí někdo, komu musíte dát přednost a když zjistíte že je volno, tak vjedete na „kruháč“. A v tom se ozve rána a jste napasováni do jiného auta… A to vše jen proto, že někdo jiný s právem držet v ruce volant se chová jako mistr světa amoleta – jak říkávají káravě rodičové.

Nesmyslný střet dvou automobilů značky Volkswagen, ke kterému došlo na kruhové křižovatce ve Vrchovinách, vyvolalo vášnivou debatu na sociální síti. Hromy a blesky sesílali diskutující na hlavu viníka, který se před kruhovým objezdem rozhodl, že si ho střihne v protisměru. To však nemohlo ani ve snu předvídat řidička, která na kruháč právě vjížděla v souladu s předpisy.

Viník nehody se snažil svůj díl vinny ponížit argumentem, že v jeho cestě se něco zalesklo na silnici a a on proto radši vjel do protisměru. Opravdu chabá výmluva. Za svůj nesmyslný „blikanec“ byl Policií ČR odměněn pokutou ve výši 2500 korun. Ano, pouhé dva a půl tisíce za to, že vědomě udělal manévr který změnil automobil v možnou smrtící zbraň. Naštěstí se posádce ohroženého vozu nic nestalo, ale i tak zbytečná nehoda zaměstnalo složky IZS.

Za nehodu způsobenou bezohledností, nezodpovědností a nerespektováním nejzákladnějších pravidel na silnici by řidiči slušel spíš kriminál, nebo alespoň okamžité odebrání řidičského průkazu. Každopádně o takovém „borci“ snad nikdo nemůže říct, že má všech pět pohromadě.