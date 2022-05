Stavění májky je v mnoha obcích a městech letitá tradice. Ta s sebou nese i určitá pravidla - tím nejdůležitějším je asi to, že během noci na 1. května by se vztyčená májka měla hlídat až do východu slunce před mládenci ze sousedních obcí, aby ji nepodřízli a neodnesli si trofej v podobě ozdobného věnce.