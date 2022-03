Tak rychle, jako se vyrojily fotky z demonstrací na podporu Ukrajiny, vylezli z děr i kritici vyvěšování vlajek a projevů symbolické podpory. "Je špatný že je válka jasný. Ale čemu to pomůže Ukrajině, když někdo v ČR bude mávat na náměstí ukrajinskou vlaječkou?" ptal se jeden z komentujících na Facebooku pod reportáží z jičínského setkání Stojíme za Ukrajinou. Přitom první válečný týden jasně ukázal, že jestli někdy bylo "mávání vlaječkou" k něčemu dobré, je to právě teď.

Češi jsou za posledních několik let demonstracemi otrávení. A je to pochopitelné. Nikam nevedoucí protesty proti střetu zájmů bývalého premiéra, proti proruským tendencím Hradu nebo proti porušování základních principů demokracie těmi, kteří vstupem do politiky slíbili je ochraňovat, byly demotivující pro nás všechny. Když nic nezmění ani statisícové davy na Letenské pláni, je snadné na projevy nevole nebo naopak podpory zanevřít.

Když se ale celý západní svět zvedl ze židlí, na klopu připnul modrožlutou vlajku a vyrazil do ulic protestovat proti nevyprovokované násilné invazi na území suverénního státu, vyslal tím signál, který nemohli ignorovat ani nejvyšší představitelé světové politiky. Nebýt masivní reakce veřejnosti, jen těžko by došlo k tak odsuzující reakci prezidenta Miloše Zemana, jakou pronesl minulý týden. A jen stěží si lze představit, že by bez jasné podpory veřejnosti vrcholní představitelé států v čele s Německem odsouhlasili balíček nejtvrdších sankcí vůči Rusku a blízkému okolí Vladimíra Putina. Občanská společnost dala obrovskou symbolickou podporou najevo, že je ochotná se kvůli pomoci napadené Ukrajině uskromnit.

Zároveň je to signál odvážným bojovníkům a civilistům na ukrajinských frontách i uprchlíkům na jejích hranicích. Jasná zpráva, že za nimi stojí celý svět a že mají kam jít.

A v neposlední řadě je to signál všem lidem okolo: "Jsme tu a chceme pomoci. Pojďte do toho s námi." Že Češi umí být solidární se ukázalo už při loňském tornádu na Jižní Moravě. Svou roli sehrály hlavně sociální sítě, díky kterým se informace rozšířily během několika hodin a na kterých lidé nabízeli a přijímali pomoc. I na zmíněném jičínském setkání se po proslovech řečníků vytvořila fronta lidí, kteří se hlásili jako dobrovolníci nebo nabídli ubytování pro příchozí uprchlíky.

Pro někoho jsou možná symboly jen způsob, jak ulevit potřebě udělat aspoň něco. Samotná stužka na klopě nic nezmění. Bouře, kterou rozpoutá, je ale to, co se počítá.