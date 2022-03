Primky s ukrajinskou tématikou byly rozprodány za pouhé čtyři minuty

Standardní typ hodinek nesoucí prvky agresivně okupované země zaujal nejen mnoho fanoušků primek, ale i další potenciální kupce, kteří by o kousek zrozený v bohulibém účelu projevily zájem. Bohužel ale mají smůlu, že výrobce jich z kapacitních důvodů plánuje udělat jen deset. Laickým pohledem myslím, že je to škoda. Když je poptávka po nabídce vyšší, tak je škoda jí nevyhovět. Navíc vzhledem k tomu, jak nyní většina světa projevuje sympatie k ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, tak se nabízí myšlenka jedny "ukrajinské pilotky" poslat právě jemu. Kdyby se třeba objevovaly na jeho zápěstí, dostalo by se novoměstským primkám celosvětové pozornosti.