Vznik předvolební trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP09 byl celkem nenápadný. Málokdo věřil, že by mohla skončit ve volbách lépe, než na třetím místě za ANO a koalicí Pirátů a Starostů.

Jenže dva se perou a třetí se směje. Fiala se svým kultivovaným projevem stal náhle hlavním vyzyvatelem a protikladem Andreje Babiše. A nakonec ho dokázal porazit.

Udělat ze tří stran jeden volební subjekt bylo jednoznačně dobré rozhodnutí. ODS by sama na vrchol nedosáhla a TOP09 s KDU-ČSL by bojovali o překročení pětiprocentní hranice. Sjednocení dalo SPOLU sílu.

Tomio Okamura si po volbách, kde jeho SPD se oproti minulým volbám nikam neposunula, posteskl, že vznikla další národovlastenecká uskupení. A ta jim sebrala vítr z plachet.Koalice mezi SPD s Přísahou a Trikolorou nevznikla, a tak lídr Robert Šlachta se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou zůstanou mimo poslanecké lavice a jejich cca 400 tisíc hlasů propadlo.

V úvodu zmíněný „podvod na voličích“ by mohl nastat leda nyní po volbách, a to v případě, že by se koalice SPOLU rozpadla a nevznikla by společná vláda s Piráty a Starosty jako deklarovaná změna proti vládě Andreje Babiše.