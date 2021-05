Počkat až se setmí a pak se zahradnickou lopatkou nebo nůžkami vyrazit k předem vytipovanému místu. Tam zakleknout a pod rouškou tmy doufat, že mě nikdo neuvidí, jak vydloubávám z městského parku rododendron nebo si stříhám ze záhonu u cesty tulipány do vázy. Je skoro neuvěřitelné, kolik lidí pro pár ušetřených korun riskuje, že budou viděni, zvěčněni a sociální sítě jim během chvíle ušijí z ostudy kabát.

Takové odhalení by mělo dvojnásobně trpkou příchuť pro pachatele krádeže deseti keříků rybízu, když si na webu Nového Města nad Metují přečetl, že si na plodech nepochutná, protože meruzalka alpská je spíše okrasnou formou rybízu s plody nevalné chuti.

Ještě větší ubohost je ale bezdůvodné lámaní kmínků čerstvě vysazených stromů. Dokazovat si sílu na mladém stromku může opravdu jen nositel prázdné hlavy. I když by byl pachatel dopaden, což se nezdá pravděpodobné, tak by s největší pravděpodobností vyvázl se směšnou pokutou. Daleko účinnější by bylo přivázání na pár hodin na pranýř nebo zavřít v tropickém dni do rozpálené cely, aby si uvědomil význam slova stín, který by mohl jím zničený strom v budoucnu poskytovat.