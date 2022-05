Záminky jsou různé - jednu z nich spustila větička v pozvánce na slavnostní prohlídku nově zrekonstruovaného objektu v Hronově. Stačilo se zmínit, že v historickém objektu, kam jezdili na prázdniny za svým dědečkem slavní sourozenci Čapkové, budou některé z deseti sociálních bytů sloužit ukrajinským uprchlíkům a hned byl oheň na střeše.

Nové sociální byty pro Ukrajince? Některým lidem to nejde pod nos

Vyrojili se kritici, kteří se bez znalosti podmínek dotace, jež musí být při obsazování bytů dodrženy, argumentují přehlíženými samoživitelkami s dětmi, které byly na úkor Ukrajinců odsunuty na vedlejší kolej. Radnice to odmítá s poukázáním na to, že velmi přísná pravidla neumožňují nabídnout nové byty kdekomu. Že jsou lidi na útěku před válkou aktuálně bez domova je bez diskusí. Díky ministerské výjimce splňují tak Ukrajinci status, díky kterému tyto byty dočasně získat mohou. Ti, co jim je zahořkle závidějí, by si možná měli zkusit alespoň cvičně zabalit co by pobrali a vyrazit třeba vlakem na dvoudenní cestu nazdařbůh.

Ono okusit jen krapet z toho, co mnozí z desítek tisíců běženců mají za poslední dva měsíce za sebou, by možná pomohlo. Ale těžko říci, jestli by se pohled těch naštvaných změnil. Obávám se, že by to bylo stejně marné, jako přesvědčit fanouška Sparty, že pražská Slavia zase není až tak špatná.