Do Zbečníku dnes v pět hodin odpoledne spěchaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

Auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení, zranili se tři lidé | Foto: SDH ČK

Osobní automobil narazil do sloupu veřejného osvětlení a tři lidé v autě se zranili. Jednu osobu museli hasiči vyprostit za pomoci hydraulického nářadí. Profesionální hasiči z Náchoda a JSDH Červený Kostelec (Město) poté provedli protipožární opatření u vozidla a postarali se o zraněné osoby do příjezdu zdravotníků a pomohli je naložit do sanitních vozů.