Tři mladí lidé, tedy celá posádka automobilu BMW 320i, se vážně zranili při pondělní dopravní nehodě v Hronově. Došlo k ní 29. dubna krátce po půlnoci.

Auto narazilo do zdi domu, tři lidé se zranili. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Sedmadvacetiletý řidič z Hronova vyjížděl z parkoviště na náměstí směrem k Náchodu. Pravděpodobně prudce sešlápl plyn, dostal smyk a ztratil nad vozem kontrolu. "Auto nejprve zachytilo pravým zadním kolem o pravý obrubník, pak se stočilo vlevo a přední částí narazilo do zdi domu čp. 511. Všechny zraněné, další dva ve věku 25 a 31 let, ošetřili přivolaní záchranáři a následně je transportovali do zdravotnických zařízení v Náchodě a Hradci Králové," sdělila mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.