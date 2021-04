„V neděli v 7:45 ráno jsme obdrželi informaci o dopravní nehodě na silnici mezi Heřmanicemi a Běluní na Náchodsku. Řidič osobního automobilu srazil srnu. Srážka se obešla bez lidských zranění, pro poražené zvíře si přijel myslivec,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná. Už po deváté hodině dopolední byla silnice opět průjezdná.

Už ve čtvrtek krajští policisté upozornili na zvýšený počet nehod způsobených srážkou se zvířetem. „Jen za posledních sedm dní evidujeme v Královéhradeckém kraji 26 takových nehod. Znovu se tím potvrzuje, že na jaře a na podzim hrozí srážka častěji a to především v brzkých ranních nebo pozdních večerních hodinách,“ uvedla dále Konečná. Proto je podle ní důležitá opatrnost. V místech se zvýšeným výskytem zvěře je nutné snížit rychlost, sledovat krajnice a v případě spatření zvířete vypnout dálková světla.

Pokud k nehodě přeci jen dojde, je třeba zachovat chladnou hlavu a snažit se zmírnit následky. „Hlavně nestrhávejte řízení. Náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. A pamatujte, že zvířata chodí ve skupinách,“ varují policisté.