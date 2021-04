Chytili ho s dvěma promilemi, od výslechu šel přímo k autu. A čapli ho podruhé

S nenapravitelným opilcem za volantem měli co do činění jaroměřští policisté. Jeho první cesta z policejní služebny, kam byl odveden k výslechu poté, co byl přistižen v autě za volantem s dvěmi promilemi v krvi, totiž vedla opět k jeho autu. Dvě dopadení tak dělily necelé dvě hodiny a 150 metrů, o které při druhé jízdě popojel.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv