Nehoda, ke které došlo v pondělí 24. července po sedmé hodině večerní, měla nečekané pokračování. Cizinec, který naboural do středového ostrůvku, měl padělané doklady. Hrozí mu za to až tři roky ve vězení.

Nehoda měla nečekané pokračování. Řidič měl padělané doklady. | Foto: Policie ČR

"K nehodě došlo tak, že řidič osobního automobilu Ford Mondeo, jedoucí ve směru od centra Náchoda na Českou Skalici, se zřejmě plně nevěnoval řízení a s vozidlem najel na středový vyvýšený ostrůvek," popsala policejní mluvčí Lucie Konečná.

Náchodští dopravní policisté s mužem provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL) však vyšel pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Muž souhlasil s lékařským vyšetřením a odběrem krve.

Policisté rovněž zjistili, že cizinec se prokázal pravděpodobně padělaným řidičským průkazem. "Muže proto zadrželi a umístili do policejní cely. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let," doplnila mluvčí.