Jízda na kole po cyklostezce vedoucí z Hradce Králové do Jaroměře skončila pro pětapadesátiletého muže tím nejhorším způsobem.

Ilustrační foto - cyklista | Foto: Deník / Michal Fanta

Domů se v úterý navečer už nevrátil. „Podle svědků na druhé straně řeky cyklista při jízdě na horském kole nezvládl řízení a vyjel mimo cyklostezku, kde upadl. Při opakovaných pokusech znovu na kolo nasednout z něj ale opět spadl a svalil se do Labe,“ popsala policejní mluvčí Eva Prachařová. Svědci muži přispěchali na pomoc, vytáhli ho ven z vody a marně se ho snažili oživit. „Zachránci ani okamžitě přivolaní zdravotníci, kteří si muže převzali do své péče, už mu nemohli pomoci,“ potvrdila mluvčí. Technická závada se jako příčina nehody na místě nezjistila. Policisté nehodu vyšetřují a zdravotní pitva ukáže, jestli za pád cyklisty do vody a následné úmrtí nemohl například alkohol či jiné okolnosti.