Divokou jízdu Náchodem zakončil v neděli večer před 21. hodinou neplánovaně pod hladinou řeky Metuje řidič vozidla Volkswagen Passat.

Foto: HZS KHK

Rychle jedoucího řidiče si všimla hlídka policistů, která mu naměřila v obci rychlost 80 km/h. „Policisté jej proto okamžitě začali pronásledovat, ale řidič neustále zrychloval. Poté co odbočil do jednosměrky, přejel přes vyvýšený chodník a sjel do řeky Metuje,“ popsala honičku policejní mluvčí Lucie Konečná.