Do Kladské museli hasiči dvakrát. K nehodě i větvi

Dopravní nehoda a nalomená větev, která by mohla ohrozit chodce. To byly dva důvody, kvůli kterým museli v pátek náchodští profesionální hasiči hned dvakrát do Kladské ulice v Bělovsi.

Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu v Náchodě - Bělovsi. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„K nehodě osobního vozidla a motorky došlo ráno před devátou hodinou a jedna osoba se při ní zranila,“ sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že vozidla nebránila provozu na silnici a nedošlo ani k úniku provozních kapalin. Později odpoledne pak hasiči museli zajistit místo, kde se nacházela nalomená větev. Nebezpečnou zónu vyznačili pomocí pásky a likvidaci větve předali technickým službám. Zraněnému cyklistovi pomohli hasiči i záchranáři Přečíst článek ›

Autor: Regina Hellová