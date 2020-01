„Nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob v absolutním vyjádření byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji, číslo narostlo o 30 osob, to je o 166,7 procent,“ uvádí tisková zpráva policie.

Nejvíc od roku 2012

Při 5191 dopravních nehodách v Královéhradeckém kraji zemřelo 48 lidí, těžce zraněno bylo 141 osob a lehce se zranilo 1202 lidí. Ve 231 případech viníci nehod požili alkohol, v šestnácti případech drogy.

Se 48 usmrcenými osobami je na tom náš kraj vůbec nejhůře od roku 2012, kdy bylo obětí nehod dokonce 57.

V porovnání s údaji z roku 2018 sice ubylo těžkých zranění (v roce 2018 to bylo 176), ale zato narostl počet těch, kteří nepřežili. K těm vůbec nejtragičtějším případům roku 2019 patřil střet vlaku s osobním autem 14. července v Černožicích na Hradecku, který stál život dva dospělé a dvě děti ve věku 5 a 8 let.

K nehodě došlo nedaleko jednoho z nejnebezpečnějších silničních úseků v kraji – z Hradce Králové do Jaroměře. I tam loni umírali lidé.

Silnice smrti

K nejrizikovějším v tomto ohledu patří podle mapy smrtelných nehod už tradičně také hlavní tah mezi Hradcem Králové a Vamberkem. Fatální následky měly nehody i v úseku mezi Hradcem Králové, Hořicemi a Jičínem. Svoji „silnici smrti“ má také Trutnovsko. Celkem čtyřmi úmrtími skončily dvě nehody, ke kterým došlo jen pár dní po sobě na konci května a na začátku června mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Kocbeře. Už v březnu tu střet s osobním autem, které v zatáčce vjelo do protisměru, nepřežil třiatřicetiletý motorkář.

Jak jsou na tom silnice z hlediska bezpečnosti, ukazuje například nezávislá organizace EuroRAP či automapa míst častých dopravních nehod, kterou sestavuje společnost Alianz.

Podle poslední zpracované statistiky za rok 2018 patřila k nejrizikovějším silnice I/33 v katastru České Skalice na Náchodsku a tatáž silnice u Smiřic a Předměřic nad Labem na Hradecku, dále silnice I/11 u Roudnice a I/35 u Všestar a rovněž už zmíněný úsek silnice v katastru obce Kocbeře na Trutnovsku.

Rizikové silnice první třídy

Na Rychnovsku jsou nejrizikovější silnice první třídy. „Zejména je to úsek mezi Vamberkem a Rybnou, ale vlastně je to celá silnice I/11, která prochází naším okresem od Petrovic směrem přes Týniště nad Orlicí, Čestice, kde jsou také nehody ve zvýšené míře. Podobná situace je u Doudleb nad Orlicí. Je to i čtrnáctka od Vamberka směrem k Rychnovu nad Kněžnou a pak určitě na Dobrušsku je to křižovatka ve tvaru T se silnicí k Opočnu a úsek mezi Cháborami, Dobruškou a dále směrem až na Spy,“ uvedla rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková Chvojková.

Tragické nehody se přitom nevyhýbají ani silnicím nižších tříd. Při jedné z nich loni v Ohnišově zemřel v osobním autě sedmnáctiletý spolujezdec. Jak dodala policejní mluvčí, nejen v Ohnišově, ale i ve Skuhrově nad Bělou, Orlickém Záhoří a v jiných obcích na tranzitních trasách z Polska do průmyslové zóny v Kvasinách přitom bývá důvodem nehod rychlá jízda.

Celorepubliková statistika loňských dopravních nehod je pozitivnější než ta v Královéhradeckém kraji.Třetí nejmenší počet smrtelných nehod od roku 1961, vůbec nejmenší počet těžce zraněných od zmíněného roku a meziroční pokles lehce zraněných o 5,1 procenta. Poklesl si i počet usmrcených chodců, motocyklistů, cyklistů a dětí.



V roce 2019 Policie České republiky vyšetřovala celkem 107 572 dopravních nehod, které měly 547 lidských obětí.