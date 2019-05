Džíp dostal v kopci smyk

Dost kuriózní nehodu vyjeli řešit koncem uplynulého týdne dopravní policisté do Vrchovin, kde řidič vozu Kia Sorento na mokré silnici dostal smyk a narazil do dopravní značky. K havárii došlo při jízdě do kopce.

ilustrační | Foto: denik

Podle mluvčí náchodské policie Evy Prachařové třiapadesátiletý řidič džípu zřejmě přišlápl na mokré vozovce po dešti plynový pedál víc, než bylo pro vůz únosné. „Při dopravní nehodě se naštěstí nepotkal s žádným protijedoucím autem, takže karambol skončil pouze hmotnou škodou na voze Kia a na dopravní značce, a to v celkové výši 23 tisíc korun," sdělila mluvčí. V souvislosti s deštivým počasím policisté opět všem řidičům připomínají, že na mokré vozovce se zhoršuje přilnavost pneumatik, zvyšuje dálka brzdné dráhy a v dešti se také snižuje viditelnost. K nehodě jeli záchranáři

Autor: Regina Hellová