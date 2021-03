"Led z vozidel opět páchal škody. Dopravní nehody se naštěstí obešly bez zranění," uvedl policejní mluvčí Aleš Brendl. Více v tiskové zprávě Policie ČR:

DN s odlétajícím ledem

V neděli 21. března krátce po půl šesté odpoledne jel nezjištěný řidič nezjištěného nákladního vozidla bílé barvy s návěsem po silnici I. třídy číslo 35 ve směru od Hořic na Bílsko u Hořic. Před samotnou jízdou si s největší pravděpodobností nezkontroloval stav nákladní soupravy a z návěsu neodstranil led. Ten se za jízdy uvolnil a spadl na čelní sklo protijedoucího vozidla VW Golf. Řidič nákladního automobilu pokračoval dále v jízdě ve směru na Ostroměř. Celková škoda je v tomto případě vyčíslena na částku 10 tisíc korun.

Obdobná událost se odehrála o den později v pondělí 22. března v půl osmé ráno na dálnici D11 na 79 km ve směru jízdy na Hradec Králové. Ve směru na Prahu v tu dobu projíždělo nákladní vozidlo bílé barvy, ze kterého uvolněný led přelétl přes dálnici a následně zasáhl a poškodil přední část a čelní sklo u protijedoucího osobního automobilu Škoda Rapid. Celková škoda v tomto případě je odhadnuta na hodnotu 50 tisíc korun.

Stejný scénář měla i dopravní nehoda, ke které došlo stejného dne krátce po jedenácté hodině dopolední na silnici I. třídy číslo 35 v katastru obce Třebnouševes. I v tomto případě odlétající led z nákladního vozidla spadl na čelní sklo protijedoucího nákladního automobilu Peugeot Boxer se škodou 10 tisíc korun.

"I přes neustálou dlouhodobou problematiku i ostrou kritiku odborné veřejnosti s nedostatkem možných míst, kde lze bezpečně omést sníh a led z nákladních vozidel, je nutné si uvědomit, že zejména led na střeše plachty je smrtící zbraní a následky mohou být zcela fatální," dodal Brendl.

Novela zákona č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, nám jednoznačně říká, že řidiči musí před jízdou odstranit z vozidla i samotného nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly během jízdy uvolnit.



V praxi to znamená, že si před vyjetím očistíme všechna skla na vozidle i ta zadní a zpětná zrcátka, střechu vozu, návěs či vlek a v úvahu připadá i čepice sněhu na kapotě. Pokud řidič vozidlo řádně neočistí, vystavuje se tak blokové pokutě až 2000 Kč a sankci do 2500 Kč ve správním řízení. Okolní státy rovněž pamatují na to, že řidič musí z vozidla dobře vidět, a za jízdu s neočištěným autem mají stanoveny poměrně přísné sankce. V Rakousku je to až pět tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 130 tisíc korun.



Většina řidičů se naučila správně očistit své vozidlo od sněhu či námrazy a vyjíždí připraveni. Stále však někteří motoristé pro očištění vozu používají jen stěrače, což v zimních podmínkách nezaručuje dostatečný výhled a ohrožuje to ostatní účastníky silničního provozu.