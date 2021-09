Práci hasičů ocenila i facebooku hajnických hasičů účastnice nehody. "Chtěla bych poděkovat za včerejší pomoc při nehodě. Úžasný lidsky přístup všech hasičů. Postarali se o mého tříletého syna, zatímco já jsem se vzpamatovávala z toho, co se stalo. Ukázali mu hasičské auto, dostal dráčka, se kterým spal celou noc a nedá ho z ruky a celkově mu pomohli dostat se ze šoku, který prožil. Moje vděčnost je nekonečná," poděkovala žena.

O tři hodiny později opět v Hronově asistovali náchodští hasiči u nehody vozidla, které na silnici č. 303 vjelo do svodidel. "Zde jednotka pomohla s ošetřením zraněné osoby, kterou si převzala do péče zdravotnická záchranná služba," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že hasiči se i zde postarali se o úklid vozovky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.