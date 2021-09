Když si uvědomil, že nemá šanci policistům ujet, rozhodl se ještě z jedoucího vozidla vyskočit a dát se na útěk. Vozidlo pokračovalo ještě několik metrů v cestě, než narazilo do sloupků a nedaleko zaparkovaného vozidla. Dříve, než se však stihl dát řidič na útěk, policisté jej zadrželi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.