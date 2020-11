Příslušníci Celní správy auto pronásledovali. Muž za volantem svojí rychlou a nebezpečnou jízdou ohrožoval další účastníky silničního provozu. Při ujíždění narazil do tří vozidel, z nichž u dvou způsobil dohromady škodu za 100 tisíc korun. "U třetího vozu zatím škodu nevíme, protože se řidič přihlásil dodatečně a podrobnosti se teprve budou zjišťovat," uvedla tisková mluvčí Policie ČR Iva Kormošová.

Ale ani nehody ho nezastavily. Během pronásledování dalšími obcemi stihl prchající řidič ze silnice vytlačit předjížděné vozidlo a dál ujížděl hlídce mobilního dohledu. „Vyjížděl jsem tady z té zatáčky a ze shora proti mně jelo auto. Najednou se mezi nás zezadu přiřítila červená Oktávka, narazila do zadní části auta a odhodila nás mimo asfalt,“ popsal nezaviněný střet řidič Josef Holý.

„Tady je vidět, jak jsem drhnul podvozkem,“ ukazuje na „zoranou“ krajnici, „a letěl jsem přímo na tu břízu. Minuli jsme ji tak o deset centimetrů, akorát se o kmen rozbilo zrcátko. Naštěstí to u ní bylo pevnější a jak jsem měl stočený kola v záběru, tak se to chytlo a hodilo mě to zpátky na silnici,“ popsal nepříjemný okamžik za volantem.

Za obcí Česká Čermná odbočil prchající řidič mezi obcemi Borová a Sendraž na lesní cestu a pokračoval po modré turistické stezce. "V momentě, kdy se cesta velmi zúžila, opustil automobil a dal se na útěk. Vysoký muž štíhlé postavy s šedou mikinou a kapucí zmizel v útrobách lesa," dodala Jitka Fajstavrová, že lustrací registrační značky vozidla celníci zjistili, že se jedná o kradený vůz a případ předali náchodským policistům.

Do následující pátrací akce po řidiči bylo nasazeno několik hlídek policistů včetně psovodů se služebními psy a vrtulník. "Uprchlého řidiče se však bohužel do současné doby vypátrat nepodařilo. Pro špatnou přístupnost místa nebylo možno vozidlo z místa odtáhnout a než došlo k předání majiteli, bylo na místě střeženo policejní hlídkou," uvedla Iva Kormošová, která žádá případné svědky, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci k uprchlému řidiči, ať zavolají na linku 158.