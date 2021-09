Motorkář skončil těžce zraněn v náletových dřevinách, zachraňoval ho vrtulník

Vyjížďka na motocyklu dopadla poslední srpnovou neděli hodně nešťastně pro 21letého motorkáře. Ten při jízdě na silnici II/303 mezi obcemi Velké Petrovice a Žabokrky krátce po desáté dopoledne narazil do stromu a s vážným zraněním byl vrtulníkem přepraven do nemocnice. Policisté se obrací na případné svědky nehody, kteří by ji mohli pomoci objasnit.

Mladík jedoucí na terénním motocyklu Yamaha YZ250 F modrobílé barvy směrem vjel na pravou nezpevněnou krajnici, následně se dostal mimo vozovku a tam přední částí motocyklu narazil do stromu. | Foto: HZS KHK