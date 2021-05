/FOTOGALERIE/ Řidič osobního auta značky Honda dostal na státovce I/33 v úterý večer v levotočivé zatáčce smyk a skončil v protisměru v příkopě a následně ve stromě. Musel být s vážnými zraněními letecky transportován do nemocnice, vážně zraněn byl i jeho spolujezdec. Ani jeden nebyl za jízdy připoután.

Úterní vážná nehoda u Jaroměře | Foto: Policie ČR

"V úterý 11. května po 20. hodině se stala u Jaroměře vážná dopravní nehoda na silnici 1. třídy číslo 33. Šestadvacetiletý řidič jedoucí s osobním vozidlem značky Honda od obce Čáslavky na Jaroměř dostal po projetí levotočivé zatáčky smyk, při kterém přejel do protisměru a následně do příkopu, kde narazil do stromu," uvedl policejní mluvčí Miroslav Mervart.