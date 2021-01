Přivolaní policisté provedli u obou řidičů dechovou zkoušku s negativním výsledkem. "Vyproštění obou nákladních vozidel a zprovoznění silnice trvalo více než sedm hodin a silnice byla po celou dobu uzavřena," doplnila k nehodě policejní mluvčí Lucie Konečná, s tím, že škoda byla předběžně odhadnuta na 560 tisíc korun.

Výměnu poškozeného sloupu ale o několik hodin oddálilo náročné vyproštění zapadlého nákladního automobilu. "Bezproudí se týkalo cca 82 domácností v Červené Hoře. Doufali jsme, že by do 20 hodin mohla být výměna hotova, a to se nakonec povedlo," uvedla Šárka Lapáčková Beránková ze skupiny ČEZ.