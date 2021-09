Žádáme širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste v danou dobu jeli kolem a máte ve svém automobilu nainstalovanou palubní kameru, nebo máte jakékoli informace, které by pomohly, obraťte se na bezplatnou linku 158 nebo na jakoukoli služebnu policie.

Řidič vozidla měl o koloběžkáře zavadit, a po jeho pádu na zem nesplnit povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon, a z místa nehody odjet. Řidič koloběžky byl předán do péče lékařů. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u něho negativní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.